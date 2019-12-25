В Петергофе отменили бумажные билеты, чтобы избежать толпы в парке

Посетителям мера совсем не пришлась по душе.

В ГМЗ "Петергоф", который начнет принимать посетителей уже 3 июля, временно отменили использование и продажу бумажных билетов. Как сообщили в официальной группе музея-заповедника "ВКонтакте", в период пока еще неблагополучной эпидемобстановки работать будут лишь электронные билеты.

Потенциальные посетители выразили в комментариях недовольство ситуацией: для многих петербуржцев оказалось проблемой купить билет на определенную дату заранее, поскольку поездка с детьми могла оборваться из-за, например, непогоды. Некоторые посетовали, что в Петергофе не переняли традицию Царского села и не ввели билеты с открытой датой.

Ну значит потеряет парк музей ещё посетителей .Мало кто решится с детьми за ранее билеты покупать. <...> мы так ждали открытие это парка ,а получили лишнюю замороку . местная жительница

Руководство ГМЗ пояснило, что меру ввели для отслеживания количества человек в парке. Кроме того, по мнению сотрудников музея, покупка электронного билета – гарантия долгожданной прогулки по парку, ведь на месте посетителю могут отказать в посещении парка из-за слишком большого наплыва людей. Вместе с тем, в дежурной кассе на месте по-прежнему можно купить бесплатный билет для инвалида и билет для его сопровождающего, разъяснили в ГМЗ. Но риски не попасть в парк из-за толпы останутся.

Ранее мы рассказывали, что "Петергоф" потерял более 1 млрд рублей в период пандемии коронавируса

Фото: Михаил Лагоцкий, Петергоф / "ВКонтакте"