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"Петергоф" потерял более 1 млрд рублей в период пандемии коронавируса
Сегодня, 11:15
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IRINA_CHALKINA

"Петергоф" потерял более 1 млрд рублей в период пандемии коронавируса

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Музей-заповедник в среднем за сезон зарабатывает 2 млрд рублей.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что "Петергоф" потерял более 1 млрд рублей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Город+ со ссылкой директора учреждения Елену Кальницкую.

По словам Кальницкой, в настоящее время Петергофу помогает Министерство культуры, которые перечислило 150 млн рублей.

Я могу с гордостью сказать, наше хозяйство в порядке, но для этого нужны деньги

 Елена Кальницкая, директора учреждения

Отмечается, что до пандемии и ограничительных мер в среднем за сезон "Петергоф" зарабатывал 2 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том,  что откроется в Петербурге с 6 июля.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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