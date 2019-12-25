В четверг, 2 июля, стало известно о том, что "Петергоф" потерял более 1 млрд рублей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Город+ со ссылкой директора учреждения Елену Кальницкую.
По словам Кальницкой, в настоящее время Петергофу помогает Министерство культуры, которые перечислило 150 млн рублей.
Я могу с гордостью сказать, наше хозяйство в порядке, но для этого нужны деньги
Елена Кальницкая, директора учреждения
Отмечается, что до пандемии и ограничительных мер в среднем за сезон "Петергоф" зарабатывал 2 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что откроется в Петербурге с 6 июля.
Фото:pixabay
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