Музей-заповедник в среднем за сезон зарабатывает 2 млрд рублей.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что "Петергоф" потерял более 1 млрд рублей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Город+ со ссылкой директора учреждения Елену Кальницкую.

По словам Кальницкой, в настоящее время Петергофу помогает Министерство культуры, которые перечислило 150 млн рублей.

Я могу с гордостью сказать, наше хозяйство в порядке, но для этого нужны деньги Елена Кальницкая, директора учреждения

Отмечается, что до пандемии и ограничительных мер в среднем за сезон "Петергоф" зарабатывал 2 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что откроется в Петербурге с 6 июля.

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