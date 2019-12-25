Что откроется в Петербурге с 6 июля

В Северной столице вступает в силу новый пакет разрешительных мер.

В четверг, 2 июля, стало известно, что в Петербурге вступает в силу новый пакет разрешительных мер. Спустя почти четыре месяца ограничительных мер петербуржцы смогут посещать культурные мероприятия, заниматься спортом и париться в бане. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов на своей официальной страничке во "Вконтакте".

Отктытие фитнес-центров и музеев

С 6 июля в Петербурге заработают государственные музеи и выставочные залы. Также в городе на Неве откроются все фитнес-центры, бассейны и государственные банные комплексы. Отметим, что исключение составляют лишь те залы, которые находятся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов.

Помимо прочего, в Северной столице снимают ограничений для магазинов одежды. Теперь заработают магазины, с площадью торгового зала более 400 кв. м.

При этом власти Петербурга напоминают, что вирус по-режнему "шагает" по городу. Остальные заведения планируют открыть только в том случае, если горожане будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Губернатор Александр Беглов уже внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Правила посещения

Для возобновления работы учреждения Петербурга обязаны соблюдать стандарты безопасности, которые ранее утвердил Комитет по культуре города по согласованию с Управлением Роспотребнадзора. Из уже привычного для горожан — сотрудники и посетители должны пользоваться средствами индивидуальной защиты в помещениях (маски и перчатки). Такие правила действуют для магазинов и музеев.

Также в документе правительства Петербурга уточняется, что в музеях маршрутизация должна исключать встречные потоки посетителей, в экскурсионных группах должно быть не более 5 посетителей, а горожане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Более того, использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками. Устройства должны дезинфицировать после каждого посетителя.

Для фитнес-центров и бассейнов также введены новые правила посещения. Так, теперь петербуржцы должны предварительно записаться для того, чтобы попасть в учреждение. В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 кв. м площади зала для занятия спортом, в бассейнах – не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды. Более того, посещение возможно исключительно по сеансам, с интервалами между ними не менее 30 минут.

Также петербуржцы должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для этого в залах нанесут соответствующую разметку. Сотрудники бассейнов и фитнес-центров обязаны носить маски и перчатки и проводить дезинфекцию помещений и контактных поверхностей.

Ранее мы сообщали о том, что специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет петербуржцев к COVID-19.

Фото:pixabay