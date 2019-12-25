Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет петербуржцев к COVID-19

В Петербурге участие приняли 2722 человека.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об итогах исследования, которое в прошлом месяце прошло в Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае. На популяционный иммунитет к коронавирусу исследовали 8186 человек.

В Петербурге участие приняли 2722 человека, проверяли и взрослых, и детей, вне зависимости был ли у них ранее обнаружен коронавирус. Участие приняли дети от 1 до 17 лет и шесть групп взрослых: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70+ лет.

В ведомстве добавили, что данные о состоянии иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса.

Власти Петербурга назвали условия открытия закрытых заведений.

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