Власти Петербурга назвали условия открытия закрытых заведений

Беглов напомнил петербуржцам, что вирус никуда не делся.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, когда откроются ещё закрытые заведения Северной столицы. Об этом рассказал градоначальник Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, с 6 июля в силу вступает новый пакет разрешительных мер. В городе вновь откроются государственные музеи, выставочные залы, а также бассейны и фитнес-центры.

Власти Петербурга отметили, что "вирус никуда не делся." Беглов заявил, что остальные заведения откроются только при соблюдении стандартов безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что кафе и рестораны города могут открыть с 12 июля.

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