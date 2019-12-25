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Кафе и рестораны города могут открыть с 12 июля
Сегодня, 21:32
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smirenny

Кафе и рестораны города могут открыть с 12 июля

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Возможность открытия заведений внимательно изучается специалистами.

Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что с 12 июля могут разрешить работу заведениям общественного питания в рамках снятия ограничений. 

Если действующие меры приведут к ожидаемому эффекту, то специалисты подготовят очередной пакет снятия ограничений. Напомним, что с 29 июня в Петербурге разрешили работу официально зарегистрированных летних террас кафе и ресторанов. Кроме того, с 6 июля разрешается работа музеев, бассейнов, фитнес-центров. 

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончался еще 31 пациент.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, ограничения, снятие ограничений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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