В Петербурге возобновят работу музеи, выставочные залы и бассейны

Ограничения снимут 6 июля.

Государственные музеи и учреждения культуры, бассейны и фитнес-центры (которые не находятся в ТЦ и ТРЦ), негосударственные бани и банные комплексы возобновят свою работу с понедельника, 6 июля. Об этом сообщили в Смольном.

Также снимаются ограничения на площадь торгового зала для объектов розничной торговли: магазины, имеющие отдельный вход с улицы, с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Вышеперечисленные организации должны обеспечить соблюдение стандартов безопасности: СИЗ обязательны и для работников, и для посетителей. На кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран. Помимо этого должны быть разделены встречные потоки посетителей. В экскурсионных группах в музеях должно быть не более 5 посетителей, между гражданами необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Аудиогиды можно использоваться только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

Те же требования должны соблюдаться и в фитнес-центрах. Посетители могут приходить по предварительной записи, между работниками и посетителями должна быть дистанции не менее 1,5 метра. Оборудование также должно быть расставлено с соблюдением дистанции.

В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 кв. м площади зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах – не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды отмечается в письме.

Интервал между сеансами должен составлять 30 минут.

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Фото: Pixabay