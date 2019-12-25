В Петербурге импорт цветов сократился почти в 20 раз

Виной тому коронавирусные ограничения.

В Петербурге по итогам апреля объем импорта цветов снизился почти в 20 раз по сравнению с апрелем 2019 года. По данным российской таможни, в прошлом году этот показатель в денежном выражении составлял $3,9 млн, а стал $0,2 млн. Об этом сообщила "Фонтанка".

Лидерами по импорту цветов в РФ остаются Голландия и Эквадор. Даже они сократили поставки в три раза до $1,5 млн в апреле 2020 года каждый. В лидерах во время коронавирусных ограничений оказалась Белоруссия. В апреле этого года она ввезла в нашу страну цветов на $3,5 млн.

В Петербурге даже самым крупным компаниям на данный момент удалось вернуться только к 70% от выручки прошлого года. В одной из городских сетей пришлось закрыть 8 из 28 точек.

Дело есть каждому: как инклюзивные мастерские перешли на удаленку.

Фото: Piter.TV