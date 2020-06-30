Дело есть каждому: как инклюзивные мастерские перешли на удаленку

Мы познакомились с мастером Федей из "Простых вещей" и узнали, как мастерские работают в режиме пандемии.

Это Федя – мастер инклюзивной мастерской "Простые вещи". Он уже год ходит на занятия, благодаря которым перестал бояться людей и машин, обрел друзей и самостоятельность. Однако из-за карантина ему, как и всем нам, пришлось перейти на домашний режим работы.

Очень тяжело. До этого в течение года жизнь ребенка строилась так, что он утром вставал радостно и ехал на весь день. Там были друзья, общение, работа, там было все, самостоятельная взрослая жизнь. Вдруг в один момент все прекратилось. Весь шок отразился в его картинках. У него есть хомячок, это просто потерянное существо в черном цвете, затерянный среди травы в этом мире. Инна Седунова, мама Феди

Постепенно Федор начал привыкать к работе из дома. Картинки становились более цветными, настроение улучшалось. За время карантина ему так надоел вид из окна, что он нарисовал себе новый.

Сейчас буду рисовать цветы. Потому что красивые цветы, красивая трава. Федя Седунов, мастер инклюзивной мастерской "Простые вещи"

Рисунки ребят из "Простых вещей" становятся макетами для дизайнеров, их печатают на футболках, сумках и открытках. Благодаря этому мастера могут получать зарплату и чувствовать свою самостоятельность.

Относится он к этому, как к настоящей, взрослой, серьезной, профессиональной работе. Конечно, самое главное в его деятельности – это развивающая составляющая. Это позволяет ему развиваться. Михаил Седунов, папа Феди

Вместе с Федей на удаленку перешли 20 человек. Таким образом, во время карантина удается сохранить главную идею мастерских: взрослые люди с особенностями развития могут на равных работать и творить с мастерами и волонтерами. Даже в условиях пандемии.

Карантин, все ушли в онлайн, и мы в онлайне продолжали занятия. Странная такая штука, когда ты раньше приходил в мастерскую чашки лепил, а сейчас ты просто разговариваешь с человеком, пытаешься найти с ним контакт. Со временем действительно получилось, кто-то из ребят начал работать, мы высылаем глину на дом, кому-то деревянные штуки, кто-то рисует, кто-то разговаривает. Это все становится нормальной работой. Мария Грекова, директор проекта инклюзивных мастерских "Простые вещи"

Федору нравятся занятия, но он так ждет конца пандемии, что даже не хочет ехать с родителями в путешествие, вдруг пропустит занятие по керамике. Вместе с преподавателями они уже запланировали праздничный обед.

Для Феди, как и для всех ребят в мастерских, это не просто работа. Это шанс на обычную жизнь, в которой, как и гласит хештег инклюзивных мастерских – дело есть каждому.

Фото и видео: Piter.TV