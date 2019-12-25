Сотрудников инклюзивных мастерских в Петербурге трудоустроили удаленно

Координатор программы отмечает, что это новая и уникальная практика для России.

Мастера инклюзивных мастерских "Простые вещи" получили возможность быть трудоустроенными удаленно, чтобы оставаться в безопасности в условиях пандемии. Устройство на работу 20 человек произошло в рамках проекта "Социальная занятость населения для людей с инвалидностью трудоспособного возраста", который разработан и реализуется по инициативе Службы занятости Петербурга совместно с комитетом по труду и занятости населения и СПб ГАУ ЦЗН. Участники программы и стали инклюзивные мастерские "Простые вещи".

В рамках 7-месячной программы особые мастера "Простых вещей" будут работать по профилю столярных, керамических, графических и швейных мастерских. При удаленной поддержке сотрудников мастерских они будут делать заготовки для брошей и подвесок, статуэток и ваз, ручные вышивки и деревянные предметы. Сделанные изделия потом будут продаваться в интернет-магазине инклюзивных мастерских "Простые вещи". Выручка пойдет на развитие мастерских.

В начале 2019 года Комитет по труду и занятости населения СПб предложил нам участвовать в программе социальной занятости впервые. Мы с радостью согласились. 11 ребят с огромной охотой устроились работать официально по этой программе. Это было грандиозно и очень значимо для них. Ходить на любимую работу и получать за это заработную плату! После первой "получки" мой телефон разрывался. Радостные, впервые в жизни "трудоустроенные" делились планами на полученные деньги. Это был восторг со всех сторон. В этом году нас тоже взяли в эту программу. Мы решили что на этот раз устроим 20 ребят. Наши планы одобрили! Пришло время запускаться. Но тут пришел коронавирус и наступили очень сложные времена. Ситуация с пандемией выбила всех из колеи. Планы повисли в воздухе... Наши мастерские меньше, чем за неделю перестроились и перешли на удаленный формат работы. Уже в 20 числах марта мы уверенно начали работать онлайн. Наши сотрудники более двух месяцев ежедневно работают с ребятами по телефону Zoom, WhatsApp, ведут бесконечные переписки в Вконтакте. Мастера выдают ребятам задания и помогают их выполнять. Мы развозим по домам ребят посылки с материалами для работы на дому. Полученные от ребят работы мы уже пустили в разработку продукции мастерских (сумки, открытки, значки и т.д.)



Мы очень счастливы и благодарны, что в эти сложные времена Комитет по труду и Служба занятости оказались готовы запустить программу оплачиваемого трудоустройства на 7 месяцев для 20 наших особых мастеров удаленно. Для ребят и их семей это настоящее счастье! – рассказала координатор программы от "Простых вещей" Вера Никитина.

Инклюзивные мастерские "Простые вещи" открылись в Петербурге в 2018 году. В шести мастерских 50 взрослых людей с ментальными особенностями лепят посуду, делают разделочные доски и деревянные игрушки, шьют сумки и косметички, создают принты для блокнотов и календарей, вышивают, варят джемы и карамель. Созданные вещи продаются и используются в инклюзивном кафе "Огурцы", о работе которого рассказывал Piter.tv.

Фото: Piter.tv