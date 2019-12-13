В Петербурге открылось первое инклюзивное кафе в России "Огурцы"

В "Огурцах" будут работать взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта.

Это кафе, которое создано для того, чтобы здесь было такое пространство, где люди с особыми потребностями могут быть на равных со всеми остальными.



Дарья Филиппова, сотрудница кафе

В "Огурцах" предусмотрена доступная среда, а весь мусор сортируют и отправляют на переработку. Меню в кафе тоже особенное: веганские сэндвичи, боулы, салаты, супы и завтраки весь день.

Меню еды полностью веганское, просто потому что, на наш взгляд, это полноценная еда, которая заново возвращает внимание к вкусу продуктов. Я честно говоря, пока что не веган, но я все пробую, это действительно вкусно, полноценная еда с богатой вкусовой палитрой.



Дарья Филиппова

Посуда, сувениры, одежда персонала и мебель сделаны в инклюзивных мастерских "Простые вещи". В одном из залов планируют проводить мероприятия, лекции и мастер-классы. "Огурцы" ждут гостей ежедневно на набережной Фонтанки, 96.



Ранее Piter.TV сообщал, что благотворительные фонды Петербурга получили меньше государственной поддержки.