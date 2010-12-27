Благотворительные фонды Петербурга получили меньше государственной поддержки

Их финансирование сократилось на 15%.

Фонд президентских грантов сократил финансирование петербургских некоммерческих организаций из социальной сферы. Благотворительные фонды города теперь получат на 15% меньше средств.

По информации с сайта фонда понятно, что в прошлом году социальные организации получали от президента более 108 миллионов рублей для 36 проектов, то в нынешнем году – лишь 92,4 млн на 28 проектов.

Крупные гранты получили студия анимации "Да", которая займется проектом инклюзивных мастерских "Простые вещи", центр трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" с идеей "Работа каждому". Организации получили 15,2 и 6,5 млн рублей соответственно. Хорошую поддержку снискала "Ночлежка", помогающая бездомным – проект взял сразу два гранта общей суммой около 9 миллионов рублей.

Остались без грантов около 60 организаций, подавших заявки. Среди них – центр соцпомощи "Содействие", петербургский филиал "Российского Красного Креста", несколько проектов по реабилитации детей, в том числе с ДЦП и инвалидностью, и фонд AdVita с программой паллиативной помощи.

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