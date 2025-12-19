Почти 4 млрд рублей направят в Петербурге на детский отдых

Город увеличил финансирование путевок для детей в 2026 году.

Власти Санкт-Петербурга утвердили финансирование детского и молодежного отдыха на 2026 год, на эти цели предусмотрено 3,9 миллиарда рублей.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило постановление о финансировании отдыха детей и молодежи в 2026 году. На полную или частичную оплату путевок предусмотрено 3,9 миллиарда рублей. Документ определяет порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации полной или части стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.

Постановление распространяется на период с февраля 2026 года по январь 2027 года. В нем закреплены стоимость и квоты предоставления путевок для различных категорий детей и молодежи. Как и в предыдущие годы, квоты и стоимость путевок устанавливаются ежегодно отдельно для каждой социальной категории. Выделенные средства направят на проведение оздоровительной кампании 2026 года.

Фото: Piter.tv