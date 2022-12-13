Число вакансий в Петербурге с удалённой работой также выросло на 41%.

В феврале интерес петербуржцев к удаленной работе вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Авито Работа".

Число вакансий в Петербурге с удалённой работой также выросло на 41%. При этом, интерес к удалённой работе растёт не только в крупных мегаполисах, но и в городах.

Петербуржцы чаще всего проявляли интерес к вакансиям в сферах IT (34 %) и маркетинга, рекламы и PR (28 %).

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