В Ленобласти перечислили самые необычные и самые популярные женские профессии за 2022 год

За 12 месяцев на региональной бирже труда смогли найти работу 9,7 тыс. женщин.

В 2022 году работу на бирже труда Ленинградской области нашли 9,7 тыс. женщин. Представители организации рассказали, какие профессии стали самыми популярными и самыми необычными среди прекрасного пола.

Так, наиболее востребованной в 47-ом регионе стала сфера торговли, которую выбрали 18% соискательниц. Наиболее необычной стала профессия тальмана (ответственного за ведение учета груза в порту): её открыли для себя 7 жительниц Ленобласти.

Кроме того, 17% женщин, проживающих в регионе, выбрали в качестве места работы предприятия обрабатывающих производств. Ещё 8% сотрудниц предпочли сферу образования, 7% − сферу здравоохранения. Самыми непопулярными у женщин стали вакансии в сфере электроэнергетики (выбрали 2% жительниц Ленобласти), а также информации и связи (1%).

По словам главы комитета по труду и занятости населения Ленобласти Аллы Астратовой, за 12 месяцев многие женщины нашли для себя традиционно "мужские" профессии. В частности, 20 жительниц остановились на должности аппаратчика или аппаратчика-гидрометаллурга, а ещё 47 решили стать контроллерами. Ещё 14 соискательниц связали свою сферу деятельности с ремонтом газового оборудования, 5 женщин стали электрогазосварщиками.

Ранее мы сообщили о том, что размер соципотеки на коммерческие помещения в Ленобласти могут увеличить в 10 раз.

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