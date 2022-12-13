Размер соципотеки на коммерческие помещения в Ленобласти могут увеличить в 10 раз

Такую ипотеку могут получить бизнесмены региона, которые предоставляют услуги в сфере соцпредпринимательства.

Размер социальной ипотеки на коммерческие помещения в Ленинградской области могут увеличить в 10 раз. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с женщинами-предпринимательницами в администрации.

По его словам, ипотеку следует поднять до 50 млн рублей, а минимальный показатель составит 5 млн рублей. Он подчеркнул, что детский сад сейчас не построить меньше, чем за 150 млн рублей.

Отмечается, что такую соципотеку могут получить бизнесмены Ленобласти, которые предоставляют услуги в сфере соцпредпринимательства. Речь идет об образовании, здравоохранении, культуре и сфере экологии.

Ранее мы сообщали, что цены на новостройки в Петербурге выросли на 7,8%.

Фото: Piter.tv