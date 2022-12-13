Цены на новостройки в Петербурге выросли на 7,8%

Жилье на вторичном рынке снизилось в цене – на 2,12%.

Цены на новостройки в Петербурге за последний год выросли на 7,8%. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам экспертов по недвижимости, за год цены на квартиры в Северной столице изменились. Отмечается, что цены на первичном рынке стали выше, а жилье на вторичном рынке снизилось в цене – на 2,12%

Также эксперты отметили, что такая тенденция будет прослеживаться и дальше. Средняя цена за квадратный метр в новостройке составляет 239,1 тысячи рублей. Квадратный метр на вторичном рынке оценивается в 207,9 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали, что на 20% сократился спрос на покупку жилья бизнес-класса в Петербурге.

Фото: Piter.tv