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Цены на новостройки в Петербурге выросли на 7,8%
Сегодня, 8:19
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Цены на новостройки в Петербурге выросли на 7,8%

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Жилье на вторичном рынке снизилось в цене – на 2,12%.

Цены на новостройки в Петербурге за последний год выросли на 7,8%. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам экспертов по недвижимости, за год цены на квартиры в Северной столице изменились. Отмечается, что цены на первичном рынке стали выше, а жилье на вторичном рынке снизилось в цене – на 2,12%

Также эксперты отметили, что такая тенденция будет прослеживаться и дальше. Средняя цена за квадратный метр в новостройке составляет 239,1 тысячи рублей. Квадратный метр на вторичном рынке оценивается в 207,9 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали, что на 20% сократился спрос на покупку жилья бизнес-класса в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: жилье, рост цен, санкт-петербург, цены на новостройки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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