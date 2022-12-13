На 20% сократился спрос на покупку жилья бизнес-класса в Петербурге

Объём нового предложения составил 218 тыс. "квадратов", что на треть (36%) меньше, чем было в 2021 году.

В Петербурге за 2022 год продали 2,9 тыс. новых квартир бизнес-класса. Это на 23% меньше, чем годом ранее. Об этом 27 февраля сообщают в консалтинговой компании NF Group.

За год стоимость квадратного метра в домах бизнес-класса выросла на 18% до 362 тыс. рублей. При этом количество квартир на первичном рынке увеличилось на 6%, до 3,2 тыс. штук. За прошлый год на рынок бизнес-класса вышло 11 новых объектов, а также две новые очереди уже реализовавшихся ранее комплексов в семи районах города.

Добавим, что объём нового предложения составил 218 тыс. "квадратов", что на треть (36%) меньше, чем было в 2021 году.

Ранее петербургские инвесторы вложили в апарт-отели более 37 млн рублей. Также инвесторы вложили в 2022 9,2 млрд рублей в индустриальные объекты и более 8 млрд рублей в торговую недвижимость формата "у дома".

Фото: Piter.tv

