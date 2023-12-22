Аналитики назвали преимущества и недостатки удаленной работы

Люди, которые работают дистанционно, дольше спят и не тратят деньги на проезд.

Аналитики компаний ПИК и hh.ru перечислили преимущества и недостатки удаленной работы. Специалисты выяснили, что больше половины петербуржцев почувствовали себя лучше, перейдя на работу из дома.

Среди плюсов удаленной работы специалисты отмечают экономию денег и времени на дорогу (44 процента респондентов). Кроме того, петербургские работники отметили, что благодаря "дистанционке" они имеют возможность поспать подольше (28 процентов участников опроса). Горожане признались, что на удаленной работе они меньше нервничают, потому что могут во время перерыва контактировать с домашними животными, таким образом быстро снимать стресс.

Недостатки у работы из дома тоже есть. Около 40 процентов респондентов пожаловались на нехватку общения. Еще 33 процента рассказали, что им не хватает движения. Чтобы улучшить физическое состояние, "удаленщики" стараются почаще ходить по квартире, около 42 процентов уходят на прогулку на свежем воздухе, а еще 28 процентов опрошенных занимаются спортом.

Чаще всего из дома работают специалисты из сферы закупок, IT, маркетинга, рекламы и PR.

Добавим, что в опросе участвовали 2,1 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

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Фото: Pxhere