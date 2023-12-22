Петербург вошёл в рейтинг регионов-лидеров по качеству жизни в РФ

Составители рейтинга отметили, что эта тройка регионов лидирует в сфере качества жизни уже много лет.

Москва, Петербург и Подмосковье вновь стали лидерами в рейтинге регионов по качеству жизни. Согласно данным РИА Новости, самый высокий рейтинговый балл набрала Москва – 83, у Петербурга – 82,3 и у Московской области – 78,2. Составители рейтинга отметили, что эта тройка регионов лидирует в сфере качества жизни уже много лет.

В первую десятку также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область. Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область стали аутсайдерами.

При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как уровень доходов населения, занятость и рынок труда, условия проживания, уровень безопасности, демография, экология и климат, здоровье населения и уровень образования.

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Фото: Piter.TV