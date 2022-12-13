"Рамок и условий для нас нет": режиссёр Евгений Царев о том, как инклюзивный театр ставит профессиональные спектакли

"Безусловный театр" – первый в России профессиональный коллектив, где служат люди только с инвалидностью. О том, почему был создан театр, с какими сложностями он сталкивается и как проходят репетиции рассказал художественный руководитель и режиссёр Евгений Царев.

Как и почему в 2014 году появился "Безусловный театр"?

Я занимался большим количеством проектов. В них принимали участие люди с ограниченными возможностями. Тогда и обратил внимание, что талантливых ребят, которые не могут реализовать свой потенциал, очень много. Так возникла идея создать театр, где они смогут ставить лучшую мировую драматургию. Ещё с 2012 года я искал партнёров. Желающих было достаточно. Но дальше слов ничего не уходило. Люди пропадали. Потом смог выйти на администрацию Фрунзенского района. Идею поддержали и нашли площадку в Центре социальной реабилитации инвалидов на Загребецком бульваре, 25. В 2014 году были организованы несколько кастингов. Пришло много ребят, отобрали десять человек. Никто ничего не умел. Мы начали с ними работу по программе театральной академии. Я адаптировал ее для людей с инвалидностью. После нескольких лет обучения стали ставить профессиональные спектакли.

Фото: Вероника Жукова

Какой смысл заложен в названии театра?



Мы работали с режиссёром Татьяной. Она предложила название "Безусловный театр". Нам с ребятами очень понравилось. Смысл вложили следующий: иногда говорят, что человек с инвалидность не способен что-то сделать. Существуют какие-то условия, препятствия, которые мешают ему. Мы же уверены, что они могут все. Даже если не получается поднять ногу или руку – ребята сделают это другим способом: глазами и словом. Рамок и условий для нас нет. Мы ставим любой репертуар: и танцевальные, и музыкальные спектакли.

Фото: Piter.tv (Анна Гибова)

Люди с какими видами инвалидности состоят в труппе "Безусловного театра"? Получают ли они денежное вознаграждение за спектакли?



Актеры на колясках, у которых проблемы с опорно-двигательными функциями, несколько человек с ментальными нарушениями психики. Ребята с разными заболеваниями: от несовершенного остеогенеза (повышенной ломкости костей) до ДЦП (детского церебрального паралича). Все мы уже давно смогли найти подход друг к другу и комфортно работаем вместе.

Конечно, хотелось бы платить участникам труппы полноценную зарплату, чтобы как-то стимулировать их. Часть денег, полученных за спектакли, мы распределяем между артистами, которые участвовали в нем (режиссеры не забирают ни копейки, нам платит центр). Важно, чтобы они понимали, что могут заработать не только овации или цветы. Остальные средства идут в фонд театра: на реквизит и декорации. Если их не хватает, то все необходимое для постановок мы изготавливаем своими руками.

Фото: Piter.tv (Анна Гибова)

Сколько человек работают с актерами, и как проходят репетиции?

Сейчас в труппе 11 артистов и три режиссёра: я, Майя Королёва и Артемий Миллер. Также вместе с нами Светлана Владимировна – уникальный человек, который является ассистентом режиссёра, изготавливает реквизит, помогает со звуком и шьёт костюмы. Она просто любит наш театр. Все люди здесь – это энтузиасты.

Раньше на репетициях, когда ребята только пришли, мы занимались по системе Станиславского: делали тренинги на партнерство, речь и память физических действий, учились чувствовать друг друга и сцену. Сейчас работаем непосредственно над подготовкой к спектаклям. Ребята ставят одновременно две постановки: "Стеклянный зверинец" с Майей Королевой и "До третьих петухов" с Артемием Миллером. Репетируют иногда каждый день по два-три часа. На этой неделе мы начнем работу над третьим спектаклем, режиссером которого буду я. Сейчас как раз подбираем репертуар. А во второй половине февраля планируем еще раз сыграть "Ах, монолог, монолог!" – одну из наших любимых постановок. Приглашаем всех!

Фото: Piter.tv (Анна Гибова)

С какими сложностями сталкивается театр?

Во-первых, финансовые трудности, отсутствие спонсоров. Они были, но ушли от нас из-за определенных сложностей, коронавируса и специальной военной операции. Нам, безусловно, помогает центр: оплачивает некоторый реквизит, предоставляет площадку для репетиций и транспорт. Я очень благодарен за это, прекрасно понимаю, каким трудом ему дается возможность заплатить нам деньги именно как педагогам-режиссерам.

Вторая проблема – отсутствие собственной сцены. Мы не можем подавать на гранты, чтобы ее получить, так как принадлежим к социальной нетворческий организации. Официально на бумагах "Безусловного театра" не существует. Фактически на документах мы не имеем отношения к культуре. Хотя ставим спектакли, ездим на конкурсы, например, недавно были даже в Сибири.

Мы можем создать собственную организацию. Но тогда потеряем помощь центра, площадку и обеспечение транспортом.

Фото: ВКонтакте/ "Безусловный театр"

Что самое главное из того, чему вы научили ребят в "Безусловном театре"?

Быть артистами. Они знают все законы сцены. Успешно применяют их. С ними комфортнее, чем с профессионалами. Во-первых, они ничуть не хуже. Во-вторых, театр для профессиональных актеров – работа, своеобразная рутина. Ребята же с желанием откликаются. Не включают голую технику, а каждый раз проживают, с энтузиазмом приходят на репетиции. Думаю, они и сами расскажут вам о своих впечатлениях.

У меня есть образование – режиссёр праздников. Очень много лет не работала по специальности в связи с инвалидностью. Не было возможности. А здесь моя детская мечта исполнилась. "Безусловный театр" – это способ реализовать себя. Стало интереснее жить. Ольга Кривокорытова, актриса

Фото: Piter.tv (Анна Гибова)

Я больше раскрылась, стала свободнее, увереннее. На сцене мы тренируем внимательность и память. Это очень помогает за пределами театра. Также я обрела новых друзей. С ребятами из труппы мы тепло отмечаем праздники, устраиваем конкурсы, обмениваемся подарками. Анастасия Румянцева, актриса

Фото: Piter.tv (Анна Гибова)

Наш театр – это яркая и многогранная жизнь. Мы постоянно учимся новому, посещаем тренинги, конкурсы, фестивали. Это расширяет кругозор, дарит незабываемые эмоции. Я улучшила навыки коммуникации. Да, спонсоры часто исчезают, выехать куда-либо сложно. Но мы очень любим то, что делаем. Ольга, актриса

Фото: Вероника Жукова

За что вы любите свою работу?

Я испытываю удовольствие от того, когда получается спектакль. А также понимаю, что существую не зря. В обычной жизни ты зарабатываешь деньги, осуществляешь что-то для кого-то и ждёшь, что тебе помогут в ответ. Здесь же делаешь все бескорыстно. Не все могут через это пройти. Были люди, которые раньше работали с нами. Но когда видели, что не получают никакой практической пользы – уходили. В "Безусловном театре" важно именно понимание того, что ты даёшь людям возможность по-настоящему жить, а не сидеть в четырёх стенах. Кому-то из них это дарит дополнительные годы жизни и здоровья. Я чувствую, что нужен в этом мире.

Фото:ВКонтакте/ "Безусловный театр"

Будет ли набор в труппу в 2023 году?

Нет, массовых кастингов не планируется. Но мы не отказываемся и с удовольствием принимаем тех, кто приходит сам. Есть определенная анкета (ее можно найти и заполнить в нашей группе в "ВКонтакте"). Если мы видим, что человек готов ответственно заниматься, то он становится членом труппы. Два года назад к нам пришли ребята с нуля. Времени заново проводить все тренинги не было, так как этот путь мы уже прошли. Но они учились на практике. Мы давали им некоторые упражнения. Например, у нас в театре есть Илья, у него ДЦП. Он два года просто просидел в первом ряду. Приходил на все репетиции, спектакли, смотрел и запоминал. Пытался делать какие-то упражнения – и снова сидел. Но при помощи интереса и упорства он многому научился. А потом вдруг друг его "прорвало". Сейчас Илья выступает. Самое главное – это терпение и сильное желание учиться. Любой трудолюбивый человек после шестнадцати лет может прийти к нам и открыть для себя мир театра без условий и рамок.

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Главное фото: Вероника Жукова