В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 пациент

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались 154 человека. Об этом 30 июня сообщает оперативный штаб.
Наибольшее число жертв за указанный период зарегистрировано в Москве (35) и Петербурге (31). В Ленобласти инфекция унесла жизни двух людей.
За последние 24 часа из больниц по выздоровлению выписали 9220 человек. Таким образом, число выписанных пациентов увеличилось до 412 650. С начала пандемии коронавирусом заболели 647 849 россиян.
Ранее мы перечисляли регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все