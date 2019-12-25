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В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 пациент
Сегодня, 11:06
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Alena_Zinovieva

В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 пациент

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В целом по России зафиксировали 154 летальных случая.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались 154 человека. Об этом 30 июня сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число жертв за указанный период зарегистрировано в Москве (35) и Петербурге (31). В Ленобласти инфекция унесла жизни двух людей.

За последние 24 часа из больниц по выздоровлению выписали 9220 человек. Таким образом, число выписанных пациентов увеличилось до 412 650. С начала пандемии коронавирусом заболели 647 849 россиян.

Ранее мы перечисляли регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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