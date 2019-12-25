Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки официально подтверждено менее 7 тысяч новых случаев инфицирования COVID – 19.

В России за сутки вновь менее 7 тысяч заболевших коронавирусом.

ИЦК сообщает, что за истекшие сутки по состоянию на утро 30 июня в России официально подтверждено 6 693 случаев инфицирования COVID – 19 в 84 регионах. У 30,2% вирус протекает бессимптомно.

По регионам России новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 745

2. Московская область 301

3. Ханты-Мансийский АО 279

4. Свердловская область 276

5. Санкт-Петербург 253

6. Ямало-Ненецкий АО 248

7. Иркутская область 242

8. Нижегородская область 203

9. Воронежская область 179

10. Челябинская область 144

11. Красноярский край 144

12. Республика Тыва 125

13. Мурманская область 118

14. Саратовская область 110

15. Новосибирская область 109

16. Ульяновская область 106

17. Архангельская область 102

18. Волгоградская область 95

19. Ростовская область 94

20. Омская область 82

21. Хабаровский край 81

22. Приморский край 80

23. Ставропольский край 78

24. Оренбургская область 77

25. Пензенская область 77

26. Алтайский край 76

27. Тульская область 73

28. Карачаево-Черкесская Республика 72

29. Ивановская область 70

30. Тюменская область 69

31. Брянская область 65

32. Республика Дагестан 65

33. Забайкальский край 62

34. Белгородская область 60

35. Краснодарский край 60

36. Курская область 59

37. Томская область 57

38. Пермский край 54

39. Республика Коми 53

40. Кабардино-Балкарская Республика 52

41. Республика Адыгея 51

42. Чувашская Республика 51

43. Самарская область 51

44. Ленинградская область 50

45. Владимирская область 48

46. Тверская область 48

47. Тамбовская область 46

48. Республика Башкортостан 46

49. Калужская область 45

50. Новгородская область 45

51. Республика Саха (Якутия) 45

52. Камчатский край 45

53. Ярославская область 44

54. Рязанская область 43

55. Республика Татарстан 41

56. Кемеровская область 40

57. Липецкая область 38

58. Республика Бурятия 38

59. Смоленская область 37

60. Псковская область 35

61. Республика Мордовия 35

62. Кировская область 35

63. Орловская область 33

64. Курганская область 33

65. Республика Алтай 33

66. Магаданская область 33

67. Астраханская область 31

68. Республика Марий Эл 29

69. Сахалинская область 29

70. Республика Карелия 28

71. Республика Хакасия 28

72. Республика Ингушетия 27

73. Амурская область 25

74. Республика Северная Осетия 22

75. Вологодская область 21

76. Удмуртская Республика 20

77. Костромская область 18

78. Калининградская область 10

79. г. Севастополь 6

80. Чеченская Республика 5

81. Республика Крым 4

82. Ненецкий автономный округ 2

83. Республика Калмыкия 2

84. Еврейская АО 2



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 412 650 человек ( за сутки +9 220). Скончались 9 320 пациентов (за сутки +154).

Ранее:Данные по коронавирусу в России на 29 июня

Фото: pixabay.com