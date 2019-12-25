Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки подтверждено менее 7 тысяч новых инфицированных коронавирусом COVID – 19 в 83 регионах страны.
Оперштаб по борьбе с коронавирусрм в России обновил статистику по состоянию на утро 29 июня. В РФ за сутки коронавирус подтвержден у 6 719 человек. Из них 31,6% бессимптомные. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
Москва - 782
Московская область - 335
Ханты-Мансийский АО - 277
Иркутская область - 236
Санкт-Петербург - 219
Нижегородская область - 218
Свердловская область - 214
Воронежская область - 185
Ямало-Ненецкий АО - 173
Челябинская область - 146
Красноярский край - 141
Республика Тыва - 126
Архангельская область - 115
Саратовская область - 109
Ульяновская область - 107
Новосибирская область - 107
Мурманская область - 99
Волгоградская область - 97
Ростовская область - 97
Ставропольский край - 90
Приморский край - 82
Алтайский край - 78
Омская область - 78
Тульская область - 77
Хабаровский край - 77
Оренбургская область - 74
Пензенская область - 74
Ивановская область - 71
Республика Коми - 69
Карачаево-Черкесская Республика - 69
Брянская область - 68
Республика Дагестан - 68
Белгородская область - 65
Тюменская область - 65
Курская область - 63
Забайкальский край - 63
Краснодарский край - 62
Пермский край - 56
Псковская область - 55
Кабардино-Балкарская Республика - 53
Томская область - 53
Республика Адыгея - 52
Чувашская Республика - 52
Камчатский край - 52
Владимирская область - 51
Тверская область - 50
Республика Саха (Якутия) - 50
Ленинградская область - 49
Калужская область - 48
Республика Башкортостан - 48
Самарская область - 48
Новгородская область - 47
Тамбовская область - 44
Орловская область - 43
Кемеровская область - 43
Ярославская область - 42
Республика Татарстан - 42
Рязанская область - 41
Липецкая область - 39
Смоленская область - 39
Республика Мордовия - 35
Республика Крым - 35
Костромская область - 34
Магаданская область - 34
Республика Хакасия - 32
Кировская область - 31
Амурская область - 31
Республика Карелия - 30
Астраханская область - 29
Республика Бурятия - 29
Сахалинская область - 29
Республика Ингушетия - 25
Республика Марий Эл - 25
Республика Северная Осетия - 24
Вологодская область - 21
Удмуртская Республика - 21
Республика Алтай - 20
Республика Калмыкия - 19
Чеченская Республика - 14
Курганская область - 14
Калининградская область - 10
Еврейская АО - 3
Севастополь - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все