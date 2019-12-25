Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России зафиксировано менее 7 тысяч инфицированных коронавирусом COVID – 19.

В России за сутки подтверждено менее 7 тысяч новых инфицированных коронавирусом COVID – 19 в 83 регионах страны.

Оперштаб по борьбе с коронавирусрм в России обновил статистику по состоянию на утро 29 июня. В РФ за сутки коронавирус подтвержден у 6 719 человек. Из них 31,6% бессимптомные. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Москва - 782

Московская область - 335

Ханты-Мансийский АО - 277

Иркутская область - 236

Санкт-Петербург - 219

Нижегородская область - 218

Свердловская область - 214

Воронежская область - 185

Ямало-Ненецкий АО - 173

Челябинская область - 146

Красноярский край - 141

Республика Тыва - 126

Архангельская область - 115

Саратовская область - 109

Ульяновская область - 107

Новосибирская область - 107

Мурманская область - 99

Волгоградская область - 97

Ростовская область - 97

Ставропольский край - 90

Приморский край - 82

Алтайский край - 78

Омская область - 78

Тульская область - 77

Хабаровский край - 77

Оренбургская область - 74

Пензенская область - 74

Ивановская область - 71

Республика Коми - 69

Карачаево-Черкесская Республика - 69

Брянская область - 68

Республика Дагестан - 68

Белгородская область - 65

Тюменская область - 65

Курская область - 63

Забайкальский край - 63

Краснодарский край - 62

Пермский край - 56

Псковская область - 55

Кабардино-Балкарская Республика - 53

Томская область - 53

Республика Адыгея - 52

Чувашская Республика - 52

Камчатский край - 52

Владимирская область - 51

Тверская область - 50

Республика Саха (Якутия) - 50

Ленинградская область - 49

Калужская область - 48

Республика Башкортостан - 48

Самарская область - 48

Новгородская область - 47

Тамбовская область - 44

Орловская область - 43

Кемеровская область - 43

Ярославская область - 42

Республика Татарстан - 42

Рязанская область - 41

Липецкая область - 39

Смоленская область - 39

Республика Мордовия - 35

Республика Крым - 35

Костромская область - 34

Магаданская область - 34

Республика Хакасия - 32

Кировская область - 31

Амурская область - 31

Республика Карелия - 30

Астраханская область - 29

Республика Бурятия - 29

Сахалинская область - 29

Республика Ингушетия - 25

Республика Марий Эл - 25

Республика Северная Осетия - 24

Вологодская область - 21

Удмуртская Республика - 21

Республика Алтай - 20

Республика Калмыкия - 19

Чеченская Республика - 14

Курганская область - 14

Калининградская область - 10

Еврейская АО - 3

Севастополь - 1



Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.

Фото: pixabay.com