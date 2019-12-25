В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 в России напряженной

По словам главы ведомства, сейчас главной задачей является привить максимальное количество граждан.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 на территории РФ остается достаточно напряженной, при этом есть тенденция к стабилизации. Об этом она сказала в интервью изданию "Комсомольская правда".

По словам Поповой, в настоящее время главной задачей является привить от коронавируса максимальное количество граждан России.

Ситуация, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, на конец июля число пациентов, которые заразились штаммом "дельта" составило около 70 процентов, что является самым большим показателем с начала пандемии коронавируса. Попова напомнила, все российские препараты от COVID-19 эффективны против новых штаммов, а если вакцинированный человек заболевает, то вирус не мутирует в его организме.

Ранее в центре "Вектор" назвали долю заболевших через 21 день после второй прививки от коронавируса.

Фото: Piter.TV