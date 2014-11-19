В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от COVID-19

Процент заболевших после первой прививки немного выше.

В центре "Вектор" назвали долю заболевших через 21 день после второй прививки от коронавируса. Так, в России заболели коронавирусом 0,66% привитых "Спутником V", 0,59% тех, кто привился вакциной "ЭпиВакКорона" и 0,27% привитых "КовиВаком".

При этом после первой прививки доля заболевших COVID-19 составляет для "Спутника V" 0,79%, для "ЭпиВакКороны" 1,3%, а для вакцины "КовиВак" 0,93%.

В центре отметили, что российские вакцины защищают от коронавируса.

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