Эксперты ухудшили прогноз по сбору пшеницы в России

Предполагается, что будет собрано также меньше ячменя.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) резко ухудшил прогноз сбора пшеницы в России с 81,5 до 78,5 млн тонн, при этом аналитический центр "СовЭкон" показатель ухудшил с 82,3 до 76,4 млн тонн. Российский зерновой союз также снизил прогноз, пишет "Интерфакс".

В организации считают, что сбор пшеницы составит 79-80 млн тонн вместо прогнозируемых ранее 82,5 – 83 млн тонн. Такая тенденция объясняется снижением посевных площадей под пшеницей, прежде всего под озимой.

Эксперты считают, что собрано в России меньше будет и ячменя. Снизили и прогноз валового сбора зерна до 127-128 миллионов тонн против 129-130 миллионов тонн ранее.

Ранее мы писали, что в Ленобласти обманутые дольщики могут получить нового куратора.

Фото: pixabay