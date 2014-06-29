Обманутые дольщики в Ленобласти могут получить нового куратора

Им может стать зампред комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский.

На место руководителя строительного комплекса и ЖКХ Ленобласти вместо Михаила Москвина претендует Евгений Барановский, зампред городского комитета по строительству. На сегодняшний день уже достигнуты все договорённости, осталось официальное назначение, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на областное правительство.

Михаил Москвин переезжает в столицу, чтобы возглавить представительство Ленобласти при правительстве РФ в Москве. Прежнее место он курировал 6 лет.

Официального назначения преемника еще не было, однако, как стало известно Piter.tv, на его место действительно претендует Евгений Барановский, который в городе с 2016 года успешно курировал обманутых дольщиков.

Работа с обманутыми дольщиками для Барановского будет идти проще из-за опыта решения вопроса благодаря длительной работе в петербургском правительстве. Он разработал схему доработки так называемых "долгостроев" с привлечением новых сторонних застройщиков. Компании в данном случае приходят на объект при таком условии, что им выделяют землю рядом с долгостроем под новые проекты.

Тем временем, в Ленинградской области не введены в эксплуатацию в срок порядка 240 жилых комплексов, свое жилье не могут получить порядка 20 тыс. человек.

Piter.tv как раз ранее упоминал, что дольщики проблемного ЖК "Три Апельсина" уже готовятся получить ключи.

Фото: pexels