В СМИ попала информация об отставке вице-губернатора Ленобласти по строительству

В правительстве Ленинградской области может произойти крупнейшая кадровая перестановка за последнее время.

2 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал заявление об увольнении по собственному желанию вице--губернатора по строительству Михаила Москвина. Об этом сообщило издание 47news, которое также указало и последний день пребывания Москвина на посту: 6 августа.

Сообщается, что добровольная отставка вице-губернатора, скорее всего, будет связана с переездом в Москву - очевидно, для главы регионального строительного блока там нашли более высокую должность. В правительстве Ленобласти Михаил Москвин курировал работу комитетов по строительству и градостроительной политике, комитета госстройнадзора и строительной экспертизы и комитета по ЖКХ. На своем посту Москвин работает с марта 2015 года.

Ранее по собственному желанию ушел с должности главный жилищный инспектор Ленобласти.

Фото: правительство Ленинградской области