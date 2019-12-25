Дольщики проблемного ЖК "Три Апельсина" готовятся получить ключи

На следующей неделе начнется заселение в квартиры.

Накануне вечером, 29 июля, в Петербурге прошла встреча с дольщиками проблемного жилого комплекса "Три Апельсина". Почти две недели назад, 14 июля, ООО "Росстройинвест" наконец-то получил разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса ЖК и уже на следующей неделе в него начнут въезжать дольщики.

С завершением долгостроя поздравил заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский. Он отметил, что прошло пять лет с момента знакомства с дольщиками.

Мы не теряли надежды и верили, что достроим. В 2020 году по поручению губернатора города была найдена схема достройки и определен надежный партнер – ООО "РСТИ". И вот – ваши ключи почти у вас. С радостью поздравляю вас, спасибо за совместную работу на этом сложном и очень проблемном объекте! Евгений Барановский

Генеральный директор ООО "РСТИ" Валентина Калинина также не осталась в стороне и отметила, что работа компании как строителей практически завершена.

Сейчас мы работаем с управляющей компанией по передаче документов по сетям. Тем не менее, как порядочная организация, мы приняли решение оказать содействие конкурсному управляющему в вашем заселении. Со вторника принято решение начать заселение, уже сейчас к вашему дому прокладывают дорогу. Так что жизнь налаживается. Поздравляю вас и спасибо всем! Валентина Калинина

Ранее мы писали, что в Петербурге достроили проблемный ЖК "Три апельсина".

Фото: Строительный Петербург