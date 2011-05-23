Застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 14 июля. Сейчас ведутся работы по благоустройству дворовых территорий и установке детской площадки.

В Петербурге достроили проблемный ЖК "Три апельсина", 14 июля 2021 года застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает портал "Строительный Петербург". Сейчас ведутся работы по благоустройству дворовых территорий и установке детской площадки. В планах застройщика к августу завершить строительство ЖК "На Заречной", таким образом 300 семей восстановят право на жилье. Готовность проблемных объектов оценил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Уже сегодня не только вводятся объекты, но и передаются ключи гражданам, и это занимает 2-3 недели. Это означает, что регион не просто достраивает. А ещё и эффективно работает с арбитражным управляющим в судах, для того чтобы максимально быстро люди могли получить ключи. Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ

В микрорайоне Каменка продолжается строительство школы на 1375 мест с двумя бассейнами. Сейчас степень готовности образовательного учреждения на Комендантском проспекте составляет 16%.

Кирпичная кладка, прокладка наружных инженерных сетей, внутренних инженерных сетей. Все работы выполняются строго по графику. Запланированный ввод – лето следующего года, то есть в следующем сентябре на этот объект пойдут дети близлежащих домов. Алексей Кучинов, генеральный директор компании подрядчика

Также министр проинспектировал организацию улично-дорожных сетей в Приморском районе. Работы ведутся на территории микрорайона Каменка: на пр. Авиаконструкторов, Плесецкой и Планерной улицах.

Пробивка улицы Плисецкой в высокой степени готовности. До конца года инженерная подготовка квартала 74А Каменка будет закончена. Полностью будет выполнено в том числе финишное благоустройство: и асфальт, и благоустройство озеленения. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Площадь квартала – 770 тысяч кв. метров, там появятся детская и взрослые больницы, роддом и станция скорой помощи.

Фото, видео: Строительный Петербург