Мишустин: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в стране. Он проанализировал имеющуюся информацию в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам председателя российского правительства, ситуацию с COVID-19 в стране можно назвать напряженной, однако в ряде субъектов темпы прироста заболеваемости удалось снизить.
По всей стране продолжается борьба с коронавирусом, ситуация остается напряженной.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он подчеркнул, темпы прироста заболеваемости COVID-19 получилось снизить благодаря введению нерабочих дней по поручению президента России Владимира Путина.
Глава кабинета министров добавил, что в настоящее время свыше полумиллиона медиков в стране помогают вылечиться пациентам с коронавирусом.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о низком охвате вакцинацией против гриппа в РФ.
Видео: Правительство РФ
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