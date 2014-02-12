Мишустин: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

По его словам, в ряде регионов страны темпы прироста заболеваемости удалось снизить.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в стране. Он проанализировал имеющуюся информацию в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам председателя российского правительства, ситуацию с COVID-19 в стране можно назвать напряженной, однако в ряде субъектов темпы прироста заболеваемости удалось снизить.

По всей стране продолжается борьба с коронавирусом, ситуация остается напряженной. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, темпы прироста заболеваемости COVID-19 получилось снизить благодаря введению нерабочих дней по поручению президента России Владимира Путина.

Глава кабинета министров добавил, что в настоящее время свыше полумиллиона медиков в стране помогают вылечиться пациентам с коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о низком охвате вакцинацией против гриппа в РФ.

Видео: Правительство РФ