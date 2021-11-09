В Роспотребнадзоре заявили о низком охвате вакцинацией против гриппа в РФ

На данный момент от гриппа привились около трети граждан страны.

Охват вакцинацией против гриппа на территории РФ на данный момент является низким. Об этом в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, от гриппа привилось около трети населения страны. Однако, подчеркнула Попова, число вакцинированных россиян должно быть в два раза больше.

Так как ситуация, безусловно, нестабильна, я бы хотела отметить и низкий охват иммунизацией против гриппа. Пока на сегодняшний день всего 29% от совокупного населения РФ, а должно быть не меньше 60%. И эту работу сегодня в субъектах нужно ускорить. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она добавила, что эпидемиологические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 37 субъектах страны.

Ранее Попова заявила, что систему QR-кодов ввели в 77 регионах России.

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