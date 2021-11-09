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Попова: систему QR-кодов ввели в 77 регионах РФ

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По ее мнению, ранее установленные в регионах страны ограничительные меры необходимо сохранять.

QR-коды введены в 77 субъектах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, ограничительные меры, которые ранее были установлены в регионах страны, необходимо сохранять.

QR-коды для пользования теми или иными услугами введены в 77 субъектах Российской Федерации, это значимая цифра.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также она выразила мнение, что для стабилизации эпидемической ситуации в России следует ужесточить контроль за уже введенными антикоронавирусными мерами.

Ранее глава российского Минздрава Михаило Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в стране. По его словам, несмотря на снижение числа новых зараженных, количество пациентов с коронавирусом по РФ остается высоким. На данный момент под медицинским наблюдением остаются около 360 миллионов инфицированных. Днем ранее этот показатель составлял на 16 тысяч человек больше.

Фото: Правительство РФ

Теги: covid-19, анна попова, ограничительные меры, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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