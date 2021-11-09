Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России

Глава Минздрава оценил позитивное воздействие от нерабочей недели на эпидемиологическую ситуацию в РФ.

Глава российского Минздрава Михаило Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в стране. Соответствующую позицию чиновник высказал во время заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом за нерабочую неделю в регионах наблюдается сокращение темпа прироста новых пациентов с ковидом.

Несомненно, снижение обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов — пять регионов — приняли решение о продлении режима нерабочих дней. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Несмотря на снижение числа новых зараженных, количество пациентов с ковидом по стране остается высоким. На данный момент под медицинским наблюдением остаются около 360 млн инфицированных. Днем ранее этот показатель составлял на 16 тысяч человек больше. По данным Мурашко, в отдельных регионах требуется развертывание дополнительных инфекционных коек из-за распространения на территории дельта-штамма вируса.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты уже 62 млн человек.

Фото и видео: Правительство России

