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Свыше 50 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус
Сегодня, 10:05
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Свыше 50 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Северной столице проверили на коронавирус 50 396 человек. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе Смольного.

За это же время по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, позвонили 20 270 раз. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что компания "Герофарм" начнёт производить вакцину "ЭпиВакКорона" в Петербурге и Москве. По словам генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Рината Максютова, коронавирус в ближайшем будущем станет для россиян обычным ОРВИ.

Напомним, что в Петербурге стали реже госпитализировать больных ковидом. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус в россии, объем тестирований, пандемия, петербург тест на ковид, эпидемия
Категории: Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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