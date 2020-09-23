Свыше 50 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус

За последние сутки в Северной столице проверили на коронавирус 50 396 человек. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе Смольного.
За это же время по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, позвонили 20 270 раз.
Ранее на Piter.tv сообщили, что компания "Герофарм" начнёт производить вакцину "ЭпиВакКорона" в Петербурге и Москве. По словам генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Рината Максютова, коронавирус в ближайшем будущем станет для россиян обычным ОРВИ.
Напомним, что в Петербурге стали реже госпитализировать больных ковидом.
Фото: Piter.tv
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