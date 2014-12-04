Лисовец: в Петербурге стали реже госпитализировать больных ковидом

В настоящий момент в больницах развернуто более 11 тыс. коек, из них 3% свободно.

В четверг, 1 июля, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в городе, что на этой неделе в городе "отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям". По словам председателя, в городе уменьшается число вакцинированных пациентов и детей больных коронавирусом.

Сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема. Количество пациентов, которое выписывается из стационаров, впервые превысило число пациентов, которые госпитализируются. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее Лисовец заявил, что Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса" и чемпионат Европы по футболу не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в городе.

Недавно мы писали, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 906 373 человека, из них 712 207 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv