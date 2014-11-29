В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 900 тыс. человек

Неизрасходованный запас вакцины в городе составляет 172 959 комплектов.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 906 373 человека, из них 712 207 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

За прошедшие сутки первично привито 17 517 петербуржцев, а вторично вакцинировались 5 245 человек. Однако Петербург лидирует по суточной смертности от коронавируса в России. За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 115 пациентов, сообщили в оперштабе. С начала пандемии коронавируса в Северной столице от болезни скончались 16 416 человек.

Ранее мы писали, что в частных клиниках Петербурга можно будет бесплатно сделать вакцину от COVID-19.

Фото: Piter.tv