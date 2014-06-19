Лисовец: ПМЭФ, Алые паруса и ЕВРО-2020 не повлияли на рост заболеваемости COVID-19

Председатель комздрава считает, что третья волна настигла все регионы России.

В июне этого года Петербург провел три массовых мероприятия: Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса" и чемпионат Европы по футболу. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что данные мероприятия не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге в четверг, 1 июля.

Мое убеждение глубокое, что никак не отразилось проведение таких мероприятий на эпидситуации. Не хочу обращать ваше внимание, как это происходило в других крупных субъектах. Но мы видим, что разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга.

Напомним, почти 400 финских болельщиков заболели коронавирусом после поездки в Петербург на Евро-2020. 386 тестов показали положительный результат. Еще 50 человек заразились от заболевших. Больше всего случаев в Хельсинки, Эспоо и Вантаа.

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа Вишневский хочет обязать Смольный публиковать полную коронавирусную статистику.

Фото: Piter.tv