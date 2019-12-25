Лавров и Маас обсудили вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии

МИДы двух стран пообщались по телефону и выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас обсудили вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В ходе диалога с Маасом, Лавров подчеркнул недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы. Отдельное внимание министры уделили инициативе Владимира Путина о проведении встречи лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана. Российский президент рассчитывает, что удастся найти пути обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченности всех заинтересованных сторон.

Ранее мы сообщили, что Москве нашли оптимальный сценарий взаимодействия с Белоруссией.