Журналист предложил Москве тайно взять под контроль переходный процесс и не допустить эскалации.

Москве нашли оптимальный сценарий взаимодействия с Белоруссией. Об этом в своем материале написал Обозреватель французского издания Le Monde Бенуа Виткин.

По мнению Виткина, Москва никогда безоговорочно не поддерживала Александра Лукашенко. Он считает, что это происходит по причине того, что действующий президент не может выбрать между Россией и Западом. Кроме того, Виткин полагает, что Владимира Путина вывело из себя непринятие Александром Лукашенко более широкой интеграции двух стран, а ведь она предусмотрена договором 1999 года.

Виткин пишет, что Кремль негативно расценил задержание 33 сотрудников частной военной компании в Минске. Журналист уверен, что российских властей раздражают призывы защитить суверенитет от Москвы.

Ранее мы сообщили, что в администрации Трампа попросили Россию держаться подальше от Белоруссии.

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