В администрации Трампа попросили Россию держаться подальше от Белоруссии

Высокопоставленный источник из администрации главы Соединенных Штатов указал на суверенитет Белоруссии.

В администрации американского президента Дональда Трампа попросили Россию держаться подальше от Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

В Белом Доме считают, что белорусы имеют право на свободные и справедливые выборы, а большое количество протестующих указывает на то, что правительство страны не может "игнорировать их призывы к демократии". Чиновник указал, что речь Александра Лукашенко о возможности проведения новых выборов при условии принятия новой Конституции "отражает это осознание".

Недавно ведущие партии Европарламента просили Москву не вмешиваться во внутриполитические проблемы республики. Напомним, что вчера Дональд Трамп впервые прокомментировал текущую ситуацию в Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса.

Видео: YouTube / Guardian News