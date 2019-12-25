Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса

Степенская заявила, что российским медикам и ученым нужно сказать: «Браво!»

Израильский иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская оценила российскую вакцину от коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости".

Ученая отметила, что создание вакцины вызывает массу уважения. Она считает, что ее российские коллеги создали "действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке". Степенская уверена в качестве российской вакцины, потому что препарат создавался на основе известной и доказавшей свою эффективность технологии.

В качестве основы в российской вакцине используется аденовирус человека. Он способен формировать более устойчивый иммунитет. Степенская подчеркнула, что критика российской вакцины связана с непониманием того, как работают российские ученые.

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