В исследовании говорится, что это связано с процессами в океане, которые обусловлены антропогенными изменениями.

Ученые объяснили причину расширения тропических зон Земли. Об этом написано в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Специалисты наблюдали почти 20 лет за различными субтропическими зонами. Оказалось, что окраины тропиков смещаются в сторону более высоких широт. Ученые связывают это с глобальными изменениями климата. В статье уточняется, что расширение тропических зон несет серьезные экономические и социальные последствия.

Ученые утверждают, что меняется направление ветров, вызывая засухи и лесные пожары. В первую очередь речь идет о Калифорнии и Австралии, в которых уже возникает нехватка воды.

Ранее мы сообщили, что в штабе Тихановской допускают суд над Лукашенко.

Видео: YouTube / GeoDiode