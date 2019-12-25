Кирилл Комаров объяснил, что "плавучка" будет иметь несколько функций.

Росатом планирует сделать арктический и тропический гибрид проекта плавучей АЭС. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции сообщил первый заместитель главы по развитию и международному бизнесу государственной корпорации Кирилл Комаров.

Мы сегодня работаем над новым проектом, в который мы хотим эту "плавучку" оптимизировать...Думаем над тем, чтобы сделать одновременно и арктическое, и тропическое исполнение этого проекта, для того, чтобы иметь возможность отправлять его в другие государства с другим климатом Кирилл Комаров, представитель "Росатома"

Чиновник объяснил, что компания намерена сделать такой проект АЭС, чтобы он работал не только на производство электроэнергии, но также и на опреснение воды. Второй пункт особенно актуален для стран с жаркими погодными условиями.

"Росатом" обсуждает с Минском строительство второй АЭС.

Фото: Pixabay.com