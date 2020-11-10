"Росатом" обсуждает с Минском строительство второй АЭС. Об этом представителям российской атомной отрасли рассказал глава государственной корпорации в видеообращении. На официальном сайте "Росатома" опубликован текст выступления чиновника.
Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей
Алексей Лихачев, глава "Росатома"
Алексей Лихачев заметил, что обсуждается вопрос с правительством Белоруссии о создании еще одно атомной электростанции в республике. Также специалисты "Росатома" могут создать в стране исследовательский реактор.
Напомним, что днем 3 ноября в Гродненской области Белоруссии был подключен к энергосистеме первый энергоблок АЭС. Объект стал первым блоком поколения "три плюс", построенным в Европе, за границами России.
В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС.
Видео: Facebook / ROSATOM
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