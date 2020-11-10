Госкорпорация РФ также может построить в республике исследовательский реактор.

"Росатом" обсуждает с Минском строительство второй АЭС. Об этом представителям российской атомной отрасли рассказал глава государственной корпорации в видеообращении. На официальном сайте "Росатома" опубликован текст выступления чиновника.

Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Алексей Лихачев заметил, что обсуждается вопрос с правительством Белоруссии о создании еще одно атомной электростанции в республике. Также специалисты "Росатома" могут создать в стране исследовательский реактор.

Напомним, что днем 3 ноября в Гродненской области Белоруссии был подключен к энергосистеме первый энергоблок АЭС. Объект стал первым блоком поколения "три плюс", построенным в Европе, за границами России.

В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС.

Видео: Facebook / ROSATOM