Лукашенко предложил главе "Росатома" создать в Белоруссии дочернее предприятие

Инициатива поступила от белорусского политика во время посещения БелАЭС.

Александр Лукашенко предложил главе "Росатома" Алексею Лихачеву создать в Белоруссии дочернее предприятие государственной корпорации. С таким заявлением политик выступил на торжественной церемонии, посвященной усилению мощности работы первого энергетического блока на БелАЭС. Мероприятия состоялись в городе Островец Гродненской области.

Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации публикация БелТА

Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой.

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