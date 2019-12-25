Политик дал разрешение на подъем электрической мощности первого энергоблока БелАЭС.

Александр Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой. Об этом политик сообщил журналистам после официального запуска первой на территории республики АЭС.

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По мнению Лукашенко, строительство БелАЭС можно считать историческим в жизни страны. Для посещения объекта в Гродненской области политик был доставлен туда на вертолете. Согласно запланированной программе он посетил здание первого энергоблока, а также дал разрешение на подъем электрической мощности до 400 мегаватт.

Напомним, что объединенная энергосистема Белоруссия включила первый энергоблок АЭС еще 3 ноября. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию состоится в начале 2021 года, а второго - в 2022 году.

Лукашенко прибыл на БелАЭС для участия в церемонии запуска первого блока.

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