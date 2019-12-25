Александр Лукашенко прибыл на БелАЭС для участия в церемонии запуска первого блока. Об этом сообщили журналисты местного информационного агентства БелТА. Ожидается, что на объекте в городе Островец Гродненской области политик даст команду на подъем электрической мощности первого энергоблока до 400 МВт.
Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока в соответствии с этапной программой
публикация БелТА
Напомним, что строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс". Объект состоит из двух энергоблоков с мощностью 1200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт", входящая в "Росатом".
Ввод первого энергетического блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на начало следующего года.
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Фото: БелАЭС, Пул Первого
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