  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко: белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе"
Сегодня, 13:38
45
lesjasap

Лукашенко: белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе"

0 0

Политик поблагодарил рабочих, которые не отреагировали на призывы к бойкотам.

Александр Лукашенко заявил, что белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе". Слова политика приводят журналисты Sputnik Беларусь. Спикер уточнил, что сейчас жители республики могут сделать выводы и потребовать от власти наведения порядка.

Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать

Александр Лукашенко, белорусский политик

По словам политика, перемены для страны всегда сопровождаются "серьезной ломкой". Однако она может быть как кардинальной, так и эволюционно спокойной. Лукашенко заметил, что Минск смог завершить работу по строительству четырех новых станций метро несмотря на пандемию и призывы к забастовкам.

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС.

Фото: Гордон

Теги: александр лукашенко, белоруссия, майдан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии